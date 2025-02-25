Yeni projesi için kemara karşısına geçen ünlü model Bella Hadid, set arasında saçındaki bigudilerle objektiflere yansıdı.
Giriş: 25 Şubat 2025 Salı
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
Bella Hadid'in set tarzı...
Yeni projesi için kemara karşısına geçen ünlü model Bella Hadid, set arasında saçındaki bigudilerle objektiflere yansıdı.
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