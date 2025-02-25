Geçtiğimiz gün Finlandiya'daki tatilini paylaşan Pınar Sabancı, buz tutmuş okyanusta yüzdüğü heyecan dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 25 Şubat 2025 Salı
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
GENEL
GENEL
Buz tutmuş okyanusta yüzdü
Geçtiğimiz gün Finlandiya'daki tatilini paylaşan Pınar Sabancı, buz tutmuş okyanusta yüzdüğü heyecan dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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