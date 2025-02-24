SAG Ödülleri sahiplerini buldu

SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu.

Giriş: 24 Şubat 2025 Pazartesi

DEMI MOORE

SELENA GOMEZ

MILLIE BOBBY BROWN

 

 

ARIANA GRANDE

GENEVIEVE CHENNEOUR

HALEY KALIL

ELLE FANNING

ANNA SAWAI

GENEL

SAG Ödülleri sahiplerini buldu

SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu.

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