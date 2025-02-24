SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu.
Giriş: 24 Şubat 2025 Pazartesi
DEMI MOORE
SELENA GOMEZ
MILLIE BOBBY BROWN
ARIANA GRANDE
GENEVIEVE CHENNEOUR
HALEY KALIL
ELLE FANNING
ANNA SAWAI
GENEL
SAG Ödülleri sahiplerini buldu
SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu.
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