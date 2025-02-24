Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un vasiyeti üzerine hayata geçirdiği Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nden kar manzarası paylaştı.
Giriş: 24 Şubat 2025 Pazartesi
GENEL
MERHUM MUSTAFA KOÇ
MERHUM MUSTAFA KOÇ
MERHUM MUSTAFA KOÇ
MERHUM MUSTAFA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
Koç'un kar manzarası...
Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un vasiyeti üzerine hayata geçirdiği Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nden kar manzarası paylaştı.
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