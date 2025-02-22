Sabancı'nın Finlandiya tatili...

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Finlandiya'daki heyecan dolu tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 22 Şubat 2025 Cumartesi

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR-İLHAN SABANCI

PINAR-İLHAN SABANCI

Sabancı'nın Finlandiya tatili...

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Finlandiya'daki heyecan dolu tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Kar yağarken denize girdi!

Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kar ve soğuğuna meydan okuyarak Bebek Koyu'nda denize girdi.

Sabancı'nın Finlandiya tatili...

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Finlandiya'daki heyecan dolu tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.
Toplusoylar ödül töreninde...

Genç iş insanı Buğra Toplusoy oyuncu eşi Ceyda Ateş Toplusoy ile birlikte Premio Lo Nuestro Ödül gecesine katıldı.
Ailece tatil yaptılar

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte St. Moritz'de tatil yaptı.
Özel açılış daveti...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları özel açılış davetinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.