Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı geçtiğimiz hafta ailece seyahat ettikleri Kitzbühel şehrinden anılarını paylaştı.
Giriş: 20 Şubat 2025 Perşembe
HACI-NAZLI SABANCI
NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Sabancılar'ın Kitzbühel anıları...
Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı geçtiğimiz hafta ailece seyahat ettikleri Kitzbühel şehrinden anılarını paylaştı.
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