Sanatın renkleri sporun ruhuyla buluştu

1907 Art'ın ilk projesi olarak hayata geçirilen "Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil X Fenerbahçe Koleksiyonu", Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğinde spor ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Giriş: 19 Şubat 2025 Çarşamba
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, SERGİNİN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞMA YAPTI.
1907 Art'ın ilk projesi olarak hayata geçirilen "Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil X Fenerbahçe Koleksiyonu", Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğinde spor ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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