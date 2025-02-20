Nicole Kidman'ın evi soyuldu

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın eşi Keith Urban ve iki kızıyla paylaştığı Los Angeles'taki evine hırsız girdi.

Giriş: 20 Şubat 2025 Perşembe

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

NICOLE KIDMAN-KEITH URBAN

Nicole Kidman'ın evi soyuldu

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın eşi Keith Urban ve iki kızıyla paylaştığı Los Angeles'taki evine hırsız girdi.

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