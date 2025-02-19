Oscar'lı oyuncu yönetmen koltuğunda

Sanatın renkleri sporun ruhuyla buluştu

1907 Art'ın ilk projesi olarak hayata geçirilen "Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil X Fenerbahçe Koleksiyonu", Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğinde spor ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.