Ünlü Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, oğlu Joe Anders'in senaryosunu yazdığı filmde başrolde yer alırken aynı zamanda ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak.
Giriş: 19 Şubat 2025 Çarşamba
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
KATE WINSLET
Oscar'lı oyuncu yönetmen koltuğunda
Ünlü Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, oğlu Joe Anders'in senaryosunu yazdığı filmde başrolde yer alırken aynı zamanda ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak.
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