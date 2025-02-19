Oscar'lı oyuncu yönetmen koltuğunda

Ünlü Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, oğlu Joe Anders'in senaryosunu yazdığı filmde başrolde yer alırken aynı zamanda ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak.

Giriş: 19 Şubat 2025 Çarşamba

KATE WINSLET

KATE WINSLET

KATE WINSLET

KATE WINSLET

KATE WINSLET

KATE WINSLET

KATE WINSLET

KATE WINSLET

Oscar'lı oyuncu yönetmen koltuğunda

Ünlü Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, oğlu Joe Anders'in senaryosunu yazdığı filmde başrolde yer alırken aynı zamanda ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak.

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