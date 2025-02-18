Ailece kayak tatili...

Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve kız kardeşi Yosun Reza ile birlikte gözde kayak merkezinde tatil yaptı.

Giriş: 18 Şubat 2025 Salı

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA

DERİN MERMERCİ, YOSUN REZA

DERİN MERMERCİ, YOSUN REZA

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Ailece kayak tatili...

Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve kız kardeşi Yosun Reza ile birlikte gözde kayak merkezinde tatil yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Ailece kayak tatili...

Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve kız kardeşi Yosun Reza ile birlikte gözde kayak merkezinde tatil yaptı.
Shakira hayranlarını korkuttu

Karın ağrısı şikâyetiyle Peru'da hastaneye kaldırılan Shakira, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kolombiyalı şarkıcı, Lima'da vereceği konser için kaldığı otelden ayrıldı.
Melisa Sabancı Tapan Boks yaptı

Boks sporuna başlayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, hocasıyla boks yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
BAFTA'da şıklık yarışı...

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller kadar ünlülerin şıklıkları da gecede konuşuldu.
Courchevel'de kayak tatili...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Beyza Uyanoğlu Courchevel'deki kar tatilinden kareleri paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.