Boks sporuna başlayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, hocasıyla boks yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
Giriş: 18 Şubat 2025 Salı
MELİSA SABANCI TAPAN BOKS SPORUNA BAŞLADI
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
Melisa Sabancı Tapan Boks yaptı
Boks sporuna başlayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, hocasıyla boks yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
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