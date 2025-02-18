Melisa Sabancı Tapan Boks yaptı

BAFTA'da şıklık yarışı...

İngiltere'de Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller kadar ünlülerin şıklıkları da gecede konuşuldu.