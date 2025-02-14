Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tapan, Türk modacıları destekleyerek şık kombiniyle poz verdi.
Giriş: 14 Şubat 2025 Cuma
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Tapan'dan Türk tasarımcılara destek
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tapan, Türk modacıları destekleyerek şık kombiniyle poz verdi.
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