Tapan'dan Türk tasarımcılara destek

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tapan, Türk modacıları destekleyerek şık kombiniyle poz verdi.

Giriş: 14 Şubat 2025 Cuma

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

Tapan'dan Türk tasarımcılara destek

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tapan, Türk modacıları destekleyerek şık kombiniyle poz verdi.

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