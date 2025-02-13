Tatil için rotalarını Capetown'a çeviren Celal-Şebnem Çapa çifti yakın dostlarıyla birlikte tatil yaptı.
Giriş: 13 Şubat 2025 Perşembe
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
"Capetown’dan minik anılar"
Tatil için rotalarını Capetown'a çeviren Celal-Şebnem Çapa çifti yakın dostlarıyla birlikte tatil yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.