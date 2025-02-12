Karakaşlı’dan “Kaotik Harmoni” sergisi...

Ferruh Karakaşlı "Kaotik Harmoni" başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giriş: 12 Şubat 2025 Çarşamba

FERRUH-SİBEL, MİNEL KARAKAŞLI

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI

CEM KALYONCU

ARZU KUNT

GENEL

GENEL

GENEL

Karakaşlı’dan “Kaotik Harmoni” sergisi...

Ferruh Karakaşlı "Kaotik Harmoni" başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Moda tutkunlarına özel kapsül koleksiyon...

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri, yeni çıkacak kapsül koleksiyonunun tanıtım davetinde buluştu.

Karakaşlı’dan “Kaotik Harmoni” sergisi...

Ferruh Karakaşlı “Kaotik Harmoni” başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kızıyla Kitzbühel sokaklarında...

Nazlı Sabancı, kızı Arzu Alara ile birlikte çıktığı Avusturya tatilinde Kitzbühel sokaklarında poz verdi.
Ailece bir arada...

İş insanı Metin Şen sevgilisi Zeynep Özbulut ve aile üyeleriyle bir araya geldi.
Ailece kayak keyfi...

Aslışah-Kaan Demirağ çifti ailece çıktıkları Uludağ tatilinde piste çıkarak oğullarıyla birlikte kayak yaptılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.