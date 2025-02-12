Ferruh Karakaşlı "Kaotik Harmoni" başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Giriş: 12 Şubat 2025 Çarşamba
FERRUH-SİBEL, MİNEL KARAKAŞLI
BEGÜM GAZİOĞLU BALLI
CEM KALYONCU
ARZU KUNT
GENEL
GENEL
GENEL
Karakaşlı’dan “Kaotik Harmoni” sergisi...
Ferruh Karakaşlı "Kaotik Harmoni" başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
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