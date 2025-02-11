Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Yasemin Özilhan eski rol arkadaşı oyuncu Melike Güner ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
Giriş: 11 Şubat 2025 Salı
YASEMİN ÖZİLHAN, MELİKE GÜNER
YASEMİN ÖZİLHAN, MELİKE GÜNER
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Yıllar sonra rol arkadaşları buluştu
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Yasemin Özilhan eski rol arkadaşı oyuncu Melike Güner ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
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