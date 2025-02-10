İş insanı Tuncay Özilhan, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ve Oğuz Çarmıklı ile restoranda bir araya geldi.
Giriş: 10 Şubat 2025 Pazartesi
ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN, NURİ DEVELİ, İLBER ORTAYLI, OĞUZ ÇARMIKLI
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
Eski dostlar bir arada...
İş insanı Tuncay Özilhan, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ve Oğuz Çarmıklı ile restoranda bir araya geldi.
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