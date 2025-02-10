Eski dostlar bir arada...

İş insanı Tuncay Özilhan, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ve Oğuz Çarmıklı ile restoranda bir araya geldi.

Giriş: 10 Şubat 2025 Pazartesi

ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN, NURİ DEVELİ, İLBER ORTAYLI, OĞUZ ÇARMIKLI

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

TUNCAY ÖZİLHAN

Eski dostlar bir arada...

İş insanı Tuncay Özilhan, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ve Oğuz Çarmıklı ile restoranda bir araya geldi.

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Eski dostlar bir arada...

İş insanı Tuncay Özilhan, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ve Oğuz Çarmıklı ile restoranda bir araya geldi.
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