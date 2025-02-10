Genç sanatçılardan “Yaşam, Şarkısını Söyler” sergisi...
15 bağımsız sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu "Yaşam, Şarkısını Söyler" sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
Giriş: 10 Şubat 2025 Pazartesi
PELİN AKIN ÖZALP
DİLARA AKIN
MURAT CATIK, AYŞE JABER
SANATÇILAR; BERTAN EKİCİ,NİHAN ÇAKIR,ZUHAL BAYSAR,FATİH ALTAN,EMRE TURA,EZGİ KILIÇ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Genç sanatçılardan “Yaşam, Şarkısını Söyler” sergisi...
15 bağımsız sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu "Yaşam, Şarkısını Söyler" sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
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