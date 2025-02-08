Gerard Pique ile 11 yıllık birlikteliğini, aldatıldığı için 3 yıl önce bitiren dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, zorlu ayrılık sürecini nasıl atlattığını açıkladı.
Giriş: 08 Şubat 2025 Cumartesi
SHAKIRA, GERARD PIQUE
SHAKIRA, GERARD PIQUE
SHAKIRA, GERARD PIQUE
SHAKIRA, GERARD PIQUE
SHAKIRA, GERARD PIQUE
SHAKIRA
SHAKIRA
Shakira, ayrılık acısını atlattı!
Gerard Pique ile 11 yıllık birlikteliğini, aldatıldığı için 3 yıl önce bitiren dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, zorlu ayrılık sürecini nasıl atlattığını açıkladı.
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