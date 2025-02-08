İki yıl önce hayata gözlerini yuman cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif'i, yakın dostları ölüm yıldönümünde andı.
Giriş: 08 Şubat 2025 Cumartesi
BURCU HANİF, SİMLA BEYAZIT, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
BURCU HANİF, ZEYNEP ÜSTÜNEL
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
BURCU HANİF
Dostları 'Burcular'ını' andı!
İki yıl önce hayata gözlerini yuman cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif'i, yakın dostları ölüm yıldönümünde andı.
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