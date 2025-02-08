Dostları 'Burcular'ını' andı!

İki yıl önce hayata gözlerini yuman cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif'i, yakın dostları ölüm yıldönümünde andı.

Giriş: 08 Şubat 2025 Cumartesi

BURCU HANİF, SİMLA BEYAZIT, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU

BURCU HANİF, ZEYNEP ÜSTÜNEL

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

BURCU HANİF

Dostları 'Burcular'ını' andı!

İki yıl önce hayata gözlerini yuman cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif'i, yakın dostları ölüm yıldönümünde andı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Shakira, ayrılık acısını atlattı!

Gerard Pique ile 11 yıllık birlikteliğini, aldatıldığı için 3 yıl önce bitiren dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, zorlu ayrılık sürecini nasıl atlattığını açıkladı.
Dostları 'Burcular'ını' andı!

İki yıl önce hayata gözlerini yuman cemiyet hayatının hayırsever kadınlarından Burcu Hanif'i, yakın dostları ölüm yıldönümünde andı.
Gisele Bündchen yeniden anne oldu!

Ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente ile ilk çocuğunu kucağına aldı.

İstanbul'a döndü...

Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, İstanbul'a dönerek dedesini ziyarete gitti.
Sabancılar kayak tatilinde...

Genç iş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ve dostlarıyla birlikte gözde kayak merkezi St. Moritz'e gitti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.