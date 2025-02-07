Ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente ile ilk çocuğunu kucağına aldı.
Giriş: 07 Şubat 2025 Cuma
GISELE BUNDCHEN
GISELE BUNDCHEN
GISELE BUNDCHEN
GISELE BUNDCHEN
GISELE BUNDCHEN
GISELE BUNDCHEN
GISELE BUNDCHEN
GISELE BUNDCHEN
GISELE BUNDCHEN
Gisele Bündchen yeniden anne oldu!
Ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente ile ilk çocuğunu kucağına aldı.
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