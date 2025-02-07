Gisele Bündchen yeniden anne oldu!

Epos 7 Derneği, Ortaylı ve Şengör ile Muğla'da...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle Muğla'ya giden Arzu Sabancı, tarihçi İlber Ortaylı ve Celal Şengör ile bir araya geldi.