Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, İstanbul'a dönerek dedesini ziyarete gitti.
Giriş: 07 Şubat 2025 Cuma
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
SELİM SOYDAN
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
İstanbul'a döndü...
Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, İstanbul'a dönerek dedesini ziyarete gitti.
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