Genç iş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ve dostlarıyla birlikte gözde kayak merkezi St. Moritz'e gitti.
Giriş: 07 Şubat 2025 Cuma
HACI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Sabancılar kayak tatilinde...
Genç iş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ve dostlarıyla birlikte gözde kayak merkezi St. Moritz'e gitti.
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