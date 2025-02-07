Sabancılar kayak tatilinde...

Genç iş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ve dostlarıyla birlikte gözde kayak merkezi St. Moritz'e gitti.

Giriş: 07 Şubat 2025 Cuma

HACI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

Sabancılar kayak tatilinde...

Genç iş insanı Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ve dostlarıyla birlikte gözde kayak merkezi St. Moritz'e gitti.

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