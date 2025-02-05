Okan Fenercioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cemiyet hayatının tanınmış avukatlarından Okan Fenercioğlu, eşi Nuray Fenercioğlu ve yakın dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 05 Şubat 2025 Çarşamba

NURAY FENERCİOĞLU

NURAY FENERCİOĞLU

AZADE BALKANER ÖZSOY

CEFİ KAMHİ

PERVİN ERSOY

NAZLI-KAAN SERT

ERAN TAPAN

HASAN KOSİF

CEM KALYONCU

TUNCA HAZNEDAROĞLU

ECE KIRAL

FİGEN KIRAL

MERİH TURAN

MONİK İPEKEL

ONUR FENERCİOĞLU

CANAN İMER

SEVAL BAHÇİVAN

SERAP SARI

Okan Fenercioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cemiyet hayatının tanınmış avukatlarından Okan Fenercioğlu, eşi Nuray Fenercioğlu ve yakın dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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