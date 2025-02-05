Okan Fenercioğlu son yolculuğuna uğurlandı

NURAY FENERCİOĞLU
NURAY FENERCİOĞLU
NURAY FENERCİOĞLU
AZADE BALKANER ÖZSOY
CEFİ KAMHİ
PERVİN ERSOY
NAZLI-KAAN SERT
ERAN TAPAN
HASAN KOSİF
CEM KALYONCU
TUNCA HAZNEDAROĞLU
ECE KIRAL
FİGEN KIRAL
MERİH TURAN
MONİK İPEKEL
ONUR FENERCİOĞLU
CANAN İMER
SEVAL BAHÇİVAN
SERAP SARI
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