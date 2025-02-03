Grammy Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Giriş: 03 Şubat 2025 Pazartesi
BEYONCE GRAMMY'DE YILIN ALBÜMÜ KATAGORİSİNDE ÖDÜL SAHİBİ OLDU
BEYONCE
BEYONCE, BILLIE ROBBED
KENDRICK LAMAR
KENDRICK LAMAR
AMY ALLEN, CHAPELL ROAN
GENEL
GENEL
Müzikte yılın en iyileri belli oldu
Grammy Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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