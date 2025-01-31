Dünyaca ünlü oyuncular, mankenler ve şarkıcılar modanın kalbinin attığı Paris Moda Haftası'nda sıra dışı tarzlarıyla dikkat çektiler.
Giriş: 31 Ocak 2025 Cuma
KYLIE JENNER
DUA LIPA
KELLY RUTHERFORD
PAMELA ANDERSON
CARLA BRUNI
JENNA ORTEGA
JENNA ORTEGA
ANYA TAYLOR JOY
Paris'te yıldızlar geçidi...
Dünyaca ünlü oyuncular, mankenler ve şarkıcılar modanın kalbinin attığı Paris Moda Haftası'nda sıra dışı tarzlarıyla dikkat çektiler.
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