'Elie Saab' Paris Moda Haftası'nda...

Dünyada lüks yaşamın ve modanın en önemli temsilcilerinden biri olan Elie Saab Paris Moda Haftası'nda İlkbahar/Yaz Haute Couture koleksiyonunu tanıttı.

Giriş: 30 Ocak 2025 Perşembe

ELIE SAAB

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

'Elie Saab' Paris Moda Haftası'nda...

Dünyada lüks yaşamın ve modanın en önemli temsilcilerinden biri olan Elie Saab Paris Moda Haftası'nda İlkbahar/Yaz Haute Couture koleksiyonunu tanıttı.

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