Tarihi Yarımada'da geçmişin izlerini sanat ve mimari ile buluşturan Kubbe Galeri Orient Bank Otel Sirkeci'de düzenlenen özel bir davet ile sanatseverler ile buluştu.
Giriş: 30 Ocak 2025 Perşembe
SERGİNİN EV SAHİBİ CENK DAĞCI SANATSEVERLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ
SİBEL - FERRUH KARAKAŞLI
NEJAT - CEYLAN ÇUHADAROĞLU
UĞUR KISA
TURGAY KIRAN
EMİR KOSİF
150 sanatsevere özel sergi...
Tarihi Yarımada'da geçmişin izlerini sanat ve mimari ile buluşturan Kubbe Galeri Orient Bank Otel Sirkeci'de düzenlenen özel bir davet ile sanatseverler ile buluştu.
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