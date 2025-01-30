150 sanatsevere özel sergi...

Tarihi Yarımada'da geçmişin izlerini sanat ve mimari ile buluşturan Kubbe Galeri Orient Bank Otel Sirkeci'de düzenlenen özel bir davet ile sanatseverler ile buluştu.

Giriş: 30 Ocak 2025 Perşembe

SERGİNİN EV SAHİBİ CENK DAĞCI SANATSEVERLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

SİBEL - FERRUH KARAKAŞLI

NEJAT - CEYLAN ÇUHADAROĞLU

UĞUR KISA

TURGAY KIRAN

EMİR KOSİF

150 sanatsevere özel sergi...

Tarihi Yarımada'da geçmişin izlerini sanat ve mimari ile buluşturan Kubbe Galeri Orient Bank Otel Sirkeci'de düzenlenen özel bir davet ile sanatseverler ile buluştu.

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