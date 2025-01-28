Selena Gomez, Donald Trump'ın Meksikalı göçmenlere yönelik sert kararları sonrası sosyal medya üzerinden duyduğu üzüntüyü ağlayarak paylaştı; "Tüm halkım saldırıya uğruyor"
Giriş: 28 Ocak 2025 Salı
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
Selena Gomez, gözyaşlarına boğuldu!
Selena Gomez, Donald Trump'ın Meksikalı göçmenlere yönelik sert kararları sonrası sosyal medya üzerinden duyduğu üzüntüyü ağlayarak paylaştı; "Tüm halkım saldırıya uğruyor"
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