Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden merhum Uğur Ekşioğlu'nun eşi Süren Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 27 Ocak 2025 Pazartesi
ASLI EKŞİOĞLU, CAN-TANSA EKŞİOĞLU, BERK EKŞİOĞLU
CAN-TANSA EKŞİOĞLU
ALİ KOÇ
TANSA EKŞİOĞLU
SELİM KOSİF
ÖMER GÜRSOY
SERRA TOKAR
GENEL
GENEL
GENEL
SÜREN EKŞİOĞLU
Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden merhum Uğur Ekşioğlu'nun eşi Süren Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı.
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