Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden merhum Uğur Ekşioğlu'nun eşi Süren Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 27 Ocak 2025 Pazartesi

ASLI EKŞİOĞLU, CAN-TANSA EKŞİOĞLU, BERK EKŞİOĞLU

CAN-TANSA EKŞİOĞLU

ALİ KOÇ

TANSA EKŞİOĞLU

SELİM KOSİF

ÖMER GÜRSOY

SERRA TOKAR

GENEL

GENEL

GENEL

SÜREN EKŞİOĞLU

Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden merhum Uğur Ekşioğlu'nun eşi Süren Ekşioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

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