97. Oscar Ödülleri adaylıkları Bowen Yang ve Rachel Sennott tarafından canlı yayında açıklandı.
Giriş: 24 Ocak 2025 Cuma
İŞTE OSCAR ADAYI FİLMLER VE OYUNCULAR...
İŞTE OSCAR ADAYI FİLMLER VE OYUNCULAR...
İŞTE OSCAR ADAYI FİLMLER VE OYUNCULAR...
GENEL
GENEL
NATALIE PORTMAN, TAIKA WAITITI
OSCAR ISAAC, MARK TAYLOR
RENEE ZELWEDER
97. Oscar adayları belli oldu
97. Oscar Ödülleri adaylıkları Bowen Yang ve Rachel Sennott tarafından canlı yayında açıklandı.
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