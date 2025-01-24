97. Oscar adayları belli oldu

97. Oscar Ödülleri adaylıkları Bowen Yang ve Rachel Sennott tarafından canlı yayında açıklandı.

Giriş: 24 Ocak 2025 Cuma

İŞTE OSCAR ADAYI FİLMLER VE OYUNCULAR...

İŞTE OSCAR ADAYI FİLMLER VE OYUNCULAR...

İŞTE OSCAR ADAYI FİLMLER VE OYUNCULAR...

GENEL

GENEL

NATALIE PORTMAN, TAIKA WAITITI

OSCAR ISAAC, MARK TAYLOR

RENEE ZELWEDER

97. Oscar adayları belli oldu

97. Oscar Ödülleri adaylıkları Bowen Yang ve Rachel Sennott tarafından canlı yayında açıklandı.

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