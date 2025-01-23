Acıya ortak oldular

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kartalkaya'da gerçekleşen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam edyor.

Giriş: 23 Ocak 2025 Perşembe

BETTINA MACHLER'İN SOSYAL MEDYA PEYLAŞIMI...

HEDİYE GÜRAL GÜR'ÜN SOSYAL MEDYA PEYLAŞIMI...

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN'IN SOSYAL MEDYA PEYLAŞIMI...

BERRİN ZORLU'NUN SOSYAL MEDYA PEYLAŞIMI...

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

BETTİNA MACHLER

HEDİYE GÜRAL GÜR

Acıya ortak oldular

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kartalkaya'da gerçekleşen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam edyor.

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İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kartalkaya'da gerçekleşen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam edyor.
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