İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kartalkaya'da gerçekleşen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam edyor.
Giriş: 23 Ocak 2025 Perşembe
BETTINA MACHLER'İN SOSYAL MEDYA PEYLAŞIMI...
HEDİYE GÜRAL GÜR'ÜN SOSYAL MEDYA PEYLAŞIMI...
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN'IN SOSYAL MEDYA PEYLAŞIMI...
BERRİN ZORLU'NUN SOSYAL MEDYA PEYLAŞIMI...
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
BETTİNA MACHLER
HEDİYE GÜRAL GÜR
Acıya ortak oldular
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kartalkaya'da gerçekleşen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam edyor.
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