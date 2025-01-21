Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'u, ölümünün dokuzuncu yıldönümünde eşi Caroline Koç yaptığı duygusal paylaşımla andı.
Giriş: 21 Ocak 2025 Salı
CAROLINE KOÇ 9 YIL ÖNCE HAYATA VEDA EDEN EŞİ MUSTAFA V. KOÇ'U 'HER ZAMAN KALBİMİZDE' DİYEREK ANDI.
AYLİN, MUSTAFA V, ESRA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA KOÇ
Caroline Koç'tan duygusal anma!
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'u, ölümünün dokuzuncu yıldönümünde eşi Caroline Koç yaptığı duygusal paylaşımla andı.
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