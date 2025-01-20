Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ocak ayının soğuğuna meydan okuyarak Bebek Koyu'nda denize girdi.
Giriş: 20 Ocak 2025 Pazartesi
İBRAHİM KUTLUAY BEBEK'TE SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN DENİZE GİRDİ.
İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
İBRAHİM KUTLUAY
Bebek'te denize girdi!
Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ocak ayının soğuğuna meydan okuyarak Bebek Koyu'nda denize girdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.