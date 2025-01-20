Los Angeles yangın mağdurlarına yemek dağıtılırken destek olan Angelina Jolie, bu yardımı sosyal medyadan duyurmadan, sessizce yaptığı için takdir topladı.
Giriş: 20 Ocak 2025 Pazartesi
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
ANGELINA JOLIE
Afetzedelere yemek dağıttı!
Los Angeles yangın mağdurlarına yemek dağıtılırken destek olan Angelina Jolie, bu yardımı sosyal medyadan duyurmadan, sessizce yaptığı için takdir topladı.
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