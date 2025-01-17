Bebek ziyaretçisi...

RONİT GÜLCAN
Ronit Gülcan Boğaz'ın elit semti Bebek'te objektiflere yansıdı.
Ümit Boyner
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Sanat tutkunları, Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Kayıp Alfabe' sergisinin gala davetine katıldılar.
Genç iş insanı Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif çocuklarının karne heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yasemin Özilhan ve yakın dostu Kerem Bürsin evde birlikte yaptıkları ekmeğin tarifini takipçileriyle paylaştılar.
Cemiyet hayatının sanatsever ünlü isimleri sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Kayıp Alfabe' adlı sergisinde bir araya geldiler.
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