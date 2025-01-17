Genç iş insanı Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif çocuklarının karne heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 17 Ocak 2025 Cuma
EVELİZE KOSİF İKİZLERİ TAYALN VE ELİZA'NIN KARNE HEYECANINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Karne heyecanı...
Genç iş insanı Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif çocuklarının karne heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.
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