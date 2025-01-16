Genç iş insanı Alican Ulusoy oyuncu sevgilisi Hande Subaşı ve arkadaşlarıyla birlikte kayak tatili yaptı.
Giriş: 16 Ocak 2025 Perşembe
ALİCAN ULUSOY OYUNCU SEVGİLİSİ HANDE SUBAŞI VE DOSTLARIYLA BİRLİKTE ERCİYES'TE TATİL YAPTI.
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
Aşıkların kayak tatili...
Genç iş insanı Alican Ulusoy oyuncu sevgilisi Hande Subaşı ve arkadaşlarıyla birlikte kayak tatili yaptı.
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