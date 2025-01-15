Bürsin ve Tapan çifti Ayvalık'ta...

Oyuncu Kerem Bürsin ile sevgilisi Melisa Tapan, birlikte Ayvalık'ta tatile çıktı.

Giriş: 15 Ocak 2025 Çarşamba

MELİSA TAPAN

KEREM BÜRSİN

MELİSA TAPAN, KEREM BÜRSİN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

Bürsin ve Tapan çifti Ayvalık'ta...

Oyuncu Kerem Bürsin ile sevgilisi Melisa Tapan, birlikte Ayvalık'ta tatile çıktı.

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Bürsin ve Tapan çifti Ayvalık'ta...

Oyuncu Kerem Bürsin ile sevgilisi Melisa Tapan, birlikte Ayvalık'ta tatile çıktı.

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