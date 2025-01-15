Oyuncu Kerem Bürsin ile sevgilisi Melisa Tapan, birlikte Ayvalık'ta tatile çıktı.
Giriş: 15 Ocak 2025 Çarşamba
MELİSA TAPAN
KEREM BÜRSİN
MELİSA TAPAN, KEREM BÜRSİN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Bürsin ve Tapan çifti Ayvalık'ta...
Oyuncu Kerem Bürsin ile sevgilisi Melisa Tapan, birlikte Ayvalık'ta tatile çıktı.
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