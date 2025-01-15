Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, şef Büşra Zambak'ın açılışını yaptığı restoranın açılışına katılarak kurdele kesti.
Giriş: 15 Ocak 2025 Çarşamba
GÜLER SABANCI, BÜŞRA ZAMBAK
GÜLER SABANCI, BÜŞRA ZAMBAK
GÜLER SABANCI, BÜŞRA ZAMBAK
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı, açılışta kurdele kesti
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, şef Büşra Zambak'ın açılışını yaptığı restoranın açılışına katılarak kurdele kesti.
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