ABD'de büyük Los Angeles yangınından etkilenen ünlüler arasına şarkıcı Britney Spears ve Bella Hadid'de katıldı.
Giriş: 13 Ocak 2025 Pazartesi
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BRITNEY SPEARS
BRITNEY SPEARS
BRITNEY SPEARS
Spears ve Hadid'de yangından etkinlendi!
ABD'de büyük Los Angeles yangınından etkilenen ünlüler arasına şarkıcı Britney Spears ve Bella Hadid'de katıldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.