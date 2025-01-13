Uludağ'da tatil keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman yakın dostu Bahar Şer ile Uludağ'da bir araya gelerek tatil keyfi yaptı.

Giriş: 13 Ocak 2025 Pazartesi

FERYAL GÜLMAN YAKIN DOSTU BAHAR ŞER İLE ULUDAĞ'DA BİR ARAYA GELDİ.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Uludağ'da tatil keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman yakın dostu Bahar Şer ile Uludağ'da bir araya gelerek tatil keyfi yaptı.

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