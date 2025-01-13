Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman yakın dostu Bahar Şer ile Uludağ'da bir araya gelerek tatil keyfi yaptı.
Giriş: 13 Ocak 2025 Pazartesi
FERYAL GÜLMAN YAKIN DOSTU BAHAR ŞER İLE ULUDAĞ'DA BİR ARAYA GELDİ.
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Uludağ'da tatil keyfi...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman yakın dostu Bahar Şer ile Uludağ'da bir araya gelerek tatil keyfi yaptı.
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