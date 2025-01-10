Şık tasarımlara davet...

Modayı yakından takip eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir gözlük davetine katılarak yeni koleksiyonu incelediler.

Giriş: 10 Ocak 2025 Cuma

SUDE ÖNAL, PERVİN ERSOY, OSMAN ÖNAL, BİLGE KURU

SUZAN TOPLUSOY

GÜLŞAH ALKOÇLAR

BAHAR ŞER

BEYZA UYANOĞLU

ASUMAN ŞENER

SERRA TOKAR

Şık tasarımlara davet...

Modayı yakından takip eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir gözlük davetine katılarak yeni koleksiyonu incelediler.

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