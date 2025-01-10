Modayı yakından takip eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir gözlük davetine katılarak yeni koleksiyonu incelediler.
Giriş: 10 Ocak 2025 Cuma
SUDE ÖNAL, PERVİN ERSOY, OSMAN ÖNAL, BİLGE KURU
SUZAN TOPLUSOY
GÜLŞAH ALKOÇLAR
BAHAR ŞER
BEYZA UYANOĞLU
ASUMAN ŞENER
SERRA TOKAR
Şık tasarımlara davet...
Modayı yakından takip eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, bir gözlük davetine katılarak yeni koleksiyonu incelediler.
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