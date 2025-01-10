Havanın güneşli olmasını fırsat bilen cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı, Melis Çiftçi ve Elif Dürüst soluğu İstanbul'un hareketli caddelerinde aldılar.
Giriş: 10 Ocak 2025 Cuma
ELİF DÜRÜST ARKADAŞLARIYLA BİR KAFEDE SOHBET ETTİ
ELİF DÜRÜST
PINAR SABANCI KIZIYLA BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ...
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
MELİS ÇİFTÇİ BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
MELİS ÇİFTÇİ
Caddelerde hareketli gün...
Havanın güneşli olmasını fırsat bilen cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı, Melis Çiftçi ve Elif Dürüst soluğu İstanbul'un hareketli caddelerinde aldılar.
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