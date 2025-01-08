Her Pazar özel arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, özel bir projeyle yeniden dinleyicilerle buluşacak.
Giriş: 08 Ocak 2025 Çarşamba
SUZAN SABANCI ÖZEL PROGRAMLA TÜRKÇE MÜZİKLER ÇALACAĞI BİR RADYO PROGRAMI YAPACAK
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Sabancı'dan özel program...
Her Pazar özel arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, özel bir projeyle yeniden dinleyicilerle buluşacak.
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