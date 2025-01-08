Sabancı'dan özel program...

Her Pazar özel arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, özel bir projeyle yeniden dinleyicilerle buluşacak.

Giriş: 08 Ocak 2025 Çarşamba

SUZAN SABANCI ÖZEL PROGRAMLA TÜRKÇE MÜZİKLER ÇALACAĞI BİR RADYO PROGRAMI YAPACAK

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

Sabancı'dan özel program...

Her Pazar özel arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, özel bir projeyle yeniden dinleyicilerle buluşacak.

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Sabancı'dan özel program...

Her Pazar özel arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, özel bir projeyle yeniden dinleyicilerle buluşacak.
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