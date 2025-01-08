Yıllar sonra yeniden başlayan ilişkilerini nikâh masasına taşıyan şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini resmen bitirdi.
Giriş: 08 Ocak 2025 Çarşamba
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
Resmen boşandılar!
Yıllar sonra yeniden başlayan ilişkilerini nikâh masasına taşıyan şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini resmen bitirdi.
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