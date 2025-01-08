Çağdaş sanat severlerden Yasemin Özilhan, bir sanat galerisini gezerek sanat turunu paylaştı.
Giriş: 08 Ocak 2025 Çarşamba
YASEMİN ÖZİLHAN SANAT TURUNU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
YASEMİN ÖZİLHAN
GENEL
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Özilhan'ın sanat turu...
Çağdaş sanat severlerden Yasemin Özilhan, bir sanat galerisini gezerek sanat turunu paylaştı.
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