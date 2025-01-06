"Kerem'le çok mutluyuz"

Oyuncu Kerem Bursin ile aşk yaşayan cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, ilişkileri hakkında konuşarak "Kerem'le çok mutluyuz" dedi.

Giriş: 06 Ocak 2025 Pazartesi

MELİSA TAPAN BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI.

MELİSA TAPAN, KEREM BÜRSİN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

"Kerem'le çok mutluyuz"

Oyuncu Kerem Bursin ile aşk yaşayan cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, ilişkileri hakkında konuşarak "Kerem'le çok mutluyuz" dedi.

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