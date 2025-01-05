İş dünyasının önemli isimlerinden Durdu Bilgi Hasoğlu sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 05 Ocak 2025 Pazar
ZEKİYE, KEMAL, HALİT CINGILLIOĞLU
NURİ HAS
NİHAT ÖZDEMİR
SAFFET ULUSOY
DALİA GARİH
GENEL
GENEL
GENEL
DURDU BİLGİ HASOĞLU
Hasoğlu son yolculuğuna uğurlandı
İş dünyasının önemli isimlerinden Durdu Bilgi Hasoğlu sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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