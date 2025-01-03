Yeni yıla Çeşme'de giren Celal-Şebnem Çapa çifti, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi makamında ziyaret etti.
Giriş: 03 Ocak 2025 Cuma
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, LAL DENİZLİ
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, LAL DENİZLİ
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Çeşme'de Denizli'ye ziyaret!
Yeni yıla Çeşme'de giren Celal-Şebnem Çapa çifti, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi makamında ziyaret etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.