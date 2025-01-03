Sabancı, yeni yıldan karelerini paylaştı!

Nazlı Sabancı eşi iş insanı Hacı Sabancı ve kızları Arzu Alara ile çekildiği yeni yıl karelerini paylaştı.

Giriş: 03 Ocak 2025 Cuma

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

ARZU ALARA SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

Sabancı, yeni yıldan karelerini paylaştı!

Nazlı Sabancı eşi iş insanı Hacı Sabancı ve kızları Arzu Alara ile çekildiği yeni yıl karelerini paylaştı.

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